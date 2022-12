Ontsnapte tbs’er die vrouw stak was vaker ‘gewelddadig’ in relaties

Connect on Linked in

Over de tbs’er die woensdag een vrouw met een mes verwondde, was al bekend dat hij in relaties met vrouwen gewelddadig was. Dat blijkt uit een rapportage over hem, nadat hij in 2013 werd veroordeeld voor de moord op zijn vriendin.

Door Joost van der Wegen

Stabiel

De 31-jarige Kendrick M. wordt ervan verdacht woensdag in Soest een 27-jarige vrouw te hebben neergestoken, na zijn vlucht uit een tbs-kliniek. Haar toestand is inmiddels stabiel. Ze zouden bekenden van elkaar zijn geweest, meldt de NOS.

M. ontsnapte tijdens een proefverlof aan zijn begeleider. Hij was een patiënt van de Pompe-kliniek in Nijmegen. Hij werd later op de dag opgepakt in Bergschenhoek.

Veroordeeld

De man is in 2013 veroordeeld tot 8 jaar celstraf en tbs voor de moord op zijn vriendin. De zaak stond destijds bekend als de koffermoord. Met een vriend maakte hij haar lichaam weg, dat in een koffer was gedaan.

M. claimde dat zijn vriendin, de 20-jarige Marigret Fullinck, zelfmoord had gepleegd in de douche, met een riem. De rechter vond dat verhaal onaannemelijk. M. werd veroordeeld voor moord, en voor het wegmaken van het lichaam. Het lichaam van Fulinck vertoonde sporen van verwurging.

Patroon

In de rapportage door het Pieter Baan Centrum over zijn persoonlijkheid, terug te vinden in het vonnis, werd in 2013 gemeld dat bij M. ‘geweld een patroon vormde in diverse relaties met meisjes en vrouwen’.

Hij zou een ‘opgeblazen zelfgevoel hebben en een gebrek aan empathie.’ Daaruit zouden gedragsproblemen voortkomen, zoals ‘het zich niet houden aan de wet, agressief gedrag sinds zijn jeugd, en het gebruiken van anderen’.

M. bracht zijn jeugd door in instellingen. Zijn intelligentie zit volgens de onderzoekers op een ‘bovengemiddeld niveau’.

Verband

De psycholoog van het Pieter Baan centrum liet destijds aan de rechter weten te weinig informatie hebben kunnen verzamelen, om iets te kunnen zeggen over het verband tussen zijn persoonlijkheidsstoornis, en de misdaad die hij pleegde. Ook kon ze niets zeggen over het recidivegevaar van M.

De rechters sloten in 2013 niet uit dat M. langer dan vier jaar behandeld zou moeten worden.