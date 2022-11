Ontsnapte tbs’er steekt vrouw neer

Connect on Linked in

Een man die woensdagochtend ontsnapt was bij begeleid verlof vanuit de Pompestichting in Nijmegen, waar hij in behandeling was, heeft woensdag een 27-jarige inwoonster van Soest neergestoken. De vrouw raakte zwaargewond en is naar een ziekenhuis gebracht. De tbs’er is aan het eind van de middag in Lansingerland (bij Bergschenhoek) aangehouden.

Ziekenhuis

Omstreeks 13.25 kreeg het Utrechtse Operationeel Centrum van de politie Midden-Nederland meerdere telefoontjes vanwege een ernstig incident in een woning aan de Smitsweg in Soest. Er zou een vrouw in nood zijn geweest. Hulpdiensten troffen in de woning een zwaargewonde vrouw aan die meerdere keren was gestoken. De dader was gevlucht. De vrouw is overgebracht naar een ziekenhuis, haar toestand is stabiel.

Zoekactie

Uit onderzoek bleek dat het ging om een 31-jarige verdachte uit de Pompestichting in Nijmegen die woensdagochtend tijdens begeleid verlof aan zijn detentie is ontsnapt. Een grote zoekactie leidde uiteindelijk tot de arrestatie van de tbs’er.

In juni wisten twee gedetineerden tijdens sport te vluchten uit de Pompestichting. De De Telegraaf schrijft dat de woensdag weer aangehouden tbs’er een neef is van Sherwin Benshomin Windster, die in juni ontsnapte.