‘Een van twee ontsnapte tbs’ers is overvaller Luciano D.’ (UPDATE)

Connect on Linked in

Twee tbs’ers zijn dinsdagavond op spectaculaire manier ontsnapt uit de Nijmeegse Pompekliniek. Ze zijn nog steeds op de vlucht. Volgens Het Parool gaat het om de overvaller Luciano D.

Slijptol

De Pompestichting laat weten dat onbekenden dinsdagavond rond 20.30 uur met een slijptol het hek van de inrichting open hebben geslepen. Daarop hebben ze twee cliënten in een klaarstaande auto meegenomen.

‘Deze onttrekking heeft plaatsgevonden zonder geweld te gebruiken. Het Openbaar Ministerie en de politie zijn direct geïnformeerd en de twee tbs’ers worden opgespoord. De Inspectie Justitie en Veiligheid is op de hoogte gesteld van deze ontsnapping. Bij zo’n gebeurtenis is een inspectie-onderzoek gebruikelijk.’

Het Parool meldt woensdagmiddag dat een van de twee ontsnapte tbs’ers de Amsterdammer Luciano D. (24) is, die eerder op de Nationale Opsporingslijst stond.

In 2017 kreeg Luciano D. nog een gevangenisstraf voor de gewelddadige overval op een bewoner van een villa in Amsterdam-Zuid. Dat gebeurde, tijdens een verlof voor een eerdere straf.

In 2016 ontsnapte hij bij een actie van een arrestatieteam (zie video AT5), waarbij werd geschoten. Daarvoor wist hij ook te ontsnappen tijdens een begeleid verlof.

Hek

Na twee eerdere uitbraken door tbs’ers in 2017 en 2019 besloot de Pompekliniek een extra hek te laten bouwen, met stroomdetectie. Dat schrijft De Gelderlander. Maar dit kostbare, nieuwe hek is nog niet klaar. De eerdere uitbraken vonden plaats door met een bouwschaar een gat in het hek te knippen. Een andere patiënt klom met geprepareerde schoenen over het hek, en een vork en mes. Crimesite sprak deze Dennis P. hierover.

De stichting wil niets zeggen over de identiteit van de twee ontsnapte personen, of voor welke feiten zij in de kliniek zijn opgenomen.