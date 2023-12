Vermiste Lakshan in België ontsnapt aan ontvoerders

Connect on Linked in

De man die eind november is ontvoerd in Den Haag, heeft woensdagochtend weten te ontsnappen uit een woning in België, waar hij werd vastgehouden. Lakshan Navaradnam is ‘in goede gezondheid’ aangetroffen, meldt de politie woensdag. Er zijn geen aanhoudingen in de zaak verricht.

Vermissing

Vanaf het moment van de vermissing op 26 november hield de politie er rekening mee dat Lakshan ergens tegen zijn wil werd vastgehouden. Hij werd op die dag rond 10.30 voor het laatst gezien in de omgeving van de Vigelandstraat in Den Haag.

Na verschillende tips en onderzoek werd de auto van Lakshan op woensdag 29 november op een parkeerplaats aan de New Yorksingel in die stad aangetroffen.

Ontsnappen

Woensdagochtend wist Lakshan uit een woning te ontsnappen aan zijn ontvoerders, bericht de politie. Ze meldt dat er op dit moment nog geen aanhoudingen in de zaak zijn verricht. De politie werkt samen met de Belgische politie in een onderzoek naar de ontvoering.

Video

Na de ontvoering kwam een video naar buiten met daarop een man die op Lakshan leek. Het leek er ook op dat de ontvoering te maken had met een verdwenen partij cocaïne.

Op het filmpje, dat Crimesite kon bekijken, was het slachtoffer geblinddoekt en zittend op een stoel te zien. Er is een stem te horen die zegt dat er ‘een half uur’ tijd is. Er wordt geld geëist en teruggave van een partij cocaïne van meer dan een ton die recent in de haven van Antwerpen zou zijn verdwenen.

Conflict

Navaradnam was volgens ingewijden ontvoerd vanwege een conflict over een zeer grote gestolen partij cocaïne van criminelen uit Amsterdam, Vlaardingen, Rotterdam, Den Haag en Dubai. Dat schrijft de krant Het Parool woensdag. Het zou gaan om een miljoenenpartij van meer dan duizend kilo, die op 25 oktober was aangekomen in de haven van Antwerpen en daar was weggehaald.

Navaradnam zou zondagochtend 26 november bij zijn huis aan de Haagse Vigelandstraat zijn gekidnapt om de ‘rippers’ van de partij onder druk te zetten om de partij terug te geven of de waarde ervan terug te betalen. Op een filmpje dat die zondag werd verstuurd, is te zien dat Navaradnam geblinddoekt op een stoel zit, aldus de Amsterdamse stadskrant. Een stem zegt dat de ‘ton’ snel moet terugkomen.

Familie van het slachtoffer stelde eerdere dat hij helemaal niets met cocaïnehandel te maken heeft.