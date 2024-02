Ontvoerde Rotterdammer meldt zich bij agenten op straat

Print This Post

De 71-jarige Rotterdammer die eerder was ontvoerd is sinds zaterdagochtend weer terecht. De man meldde zichzelf bij de politie.

De man kwam even voor half negen aanlopen op de Rhoonse Baan in Rotterdam en meldde zichzelf bij agenten die daar stonden voor de afhandeling van een andere melding. De man is overgebracht naar het ziekenhuis voor een gezondheidscheck.

Agenten waren op de de Rhoonse Baan bezig met een melding voertuig te water. De man sprak hen aan. Uit dit gesprek werd duidelijk dat het ging om de eerder ontvoerde Rotterdammer. De man had geen uiterlijke verwondingen, maar werd overgebracht naar het ziekenhuis om controles te laten uitvoeren. Het is nog onbekend hoe de man weer op vrije voeten is gekomen. Het onderzoek hiernaar loopt nog.

Ontvoering

De 71-jarige imam werd donderdag 25 januari op de Zoutziederstraat in Rotterdam door twee mannen een bus ingetrokken en meegenomen, terwijl een derde dader het busje bestuurde. Het slachtoffer liep op dat moment van de moskee naar huis, een wandeling van een paar honderd meter.

Nadat de man het busje in was getrokken, reed deze richting Mathenesserweg/Taandersstraat. Al snel werden de (vervalste) kentekenplaten van het busje achterhaald en in het computersysteem gezet dat verbinding maakt met camera’s langs de weg die kentekens scannen. Dit kentekenherkenningssyteem gaf rond 20.00 een laatste ‘hit’ op de Haringvlietbrug richting zuiden. Vanaf daar ontbreekt ieder spoor.

Vluchtauto

Het busje waarin het slachtoffer werd getrokken, is een eerder gestolen zwarte Ford Transit Custom 3 (bouwjaar 2019) met dunne oranje strepen, zilverkleurige spiegels, sidebars en met vervalste kentekenplaten. Een eerdere getuigenoproep over het busje waarin het slachtoffer is getrokken, leverde volgens de politie geen bruikbare tips op.

Om de achtergronden van deze ontvoering te onderzoeken en de man weer veilig thuis te krijgen, werd direct een groot onderzoek gestart. Dinsdag 30 januari werd een 45-jarige man uit Zwolle aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Op 2 februari werd besloten dat hij nog tenminste 14 dagen vast moet blijven zitten. Er zijn nog geen andere aanhoudingen gedaan.

Donderdag 8 februari viel de politie een woning in Rotterdam-Zuid binnen, in verband met de zoektocht naar de man. Hij werd op 25 januari ontvoerd. Begin februari werd door de politie ook al gezocht in een loods in Nieuwe-Tonge. Helaas werd de man toen niet terug gevonden.

Beloning

Vrijdag loofde de hoofdofficier van Justitie nog 20.000 euro tipgeld uit voor de gouden tip die zou leiden tot de verblijfplaats van de ontvoerde Rotterdammer. Er kwamen enkele tips binnen over de mogelijke vluchtauto, maar helaas geen bruikbare.