‘Ontvoering stond in verband met overval Amsterdam-Zuid’

Connect on Linked in

De 15-jarige jongen die begin dit jaar van de straat werd geplukt in het Amsterdamse stadsdeel De Pijp zou aanwezig zijn geweest bij een overval op een woning in Amsterdam-Zuid. Volgens AT5 waren zijn ontvoerders van plan hem naar een vakantiehuis op het platteland bij Utrecht te brengen. Daar kwamen ze niet aan omdat de politie de bestelbus ter hoogte van Groenekan op de A27 van de weg haalde.

Fiets

Volgens AT5 werd de jongen op 10 januari meegenomen op het moment dat hij ’s ochtends zijn fiets wilde pakken in de Tweede Jan Steenstraat. De ontvoerders vroegen hem een handje te helpen om een ladder in een bestelbus te schuiven. Hij kreeg toen een zak over zijn hoofd, werd geboeid en een gag-ball in zijn zijn mond.

De ontvoerders gingen op weg naar een gehuurd vakantiehuis in Langbroek.

200.000 euro

De ontvoering lijkt verband te houden met een woningovervalaan het Minervaplein in Amsterdam-Zuid. Het 15-jarige slachtoffer zou daarbij aanwezig zijn geweest. Bij de overval zou contant geld zijn buitgemaakt.

De ontvoerders wilden voor de jongen 200.000 euro aan losgeld en nadere informatie over de overval op de woning.

Op 8 maart zijn een 41-jarige man uit Amsterdam en drie vrouwen – 28, 31 en 35 jaar oud – uit Amsterdam en Amstelveen aangehouden. Dat was nadat de politie nadere informatie over de ontvoering naar buiten had gebracht. Op de dag van de ontvoering waren al drie mannen opgepakt.

Op 14 april is er een voorbereidende zitting in de zaak bij de rechtbank in Amsterdam.