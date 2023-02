Politie zoekt vrouw en twee mannen in onderzoek ontvoering 15-jarige jongen (VIDEO)

Connect on Linked in

De ontvoering van de 15-jarige jongen in Amsterdam, afgelopen januari, was volgens de politie het gevolg van ‘een conflict’ dat is geëscaleerd. In Opsporing Verzocht zegt de politie hierover meer informatie te willen hebben. De politie zoekt een vrouw en twee mannen die betrokken zouden zijn geweest. Er zijn in het onderzoek eerder drie mannen gearresteerd.

Bestelbus

Op 10 januari was er achtervolging met hoge snelheden over onder meer de snelweg A27. De politie dwong daarna een witte bestelbus tot stoppen. Met getrokken wapens benaderden agenten het voertuig, waarna de drie verdachten werden aangehouden. In de laadruimte zat een 15-jarige Amsterdamse jongen die drie kwartier eerder was ontvoerd.

Het slachtoffer was rond 08.40 bij zijn woning aan de Tweede Jan Steenstraat in De Pijp in de bestelbus gesleurd. Met de jongen gaat het nu naar omstandigheden redelijk, aldus de politie.

Achtergrond

De aangehouden verdachten zijn een man van 35 uit Amsterdam, een man van 36 uit Weesp en een 29-jarige man uit Almere. Kennelijk hebben zij de politie niet van veel informatie voorzien want de politie zegt meer te willen over de achtergrond van deze ontvoering, en verdere betrokkenen.

Het meest waarschijnlijke scenario waarmee de politie rekening houdt is dat een conflict dermate is geëscaleerd dat een aantal mensen er een reden in zag de 15-jarige jongen te ontvoeren.

Vrouw

Vermoedelijk zijn meer personen betrokken geweest bij de ontvoering en de voorbereiding daarvan, zegt de politie.

De gezochte vrouw liep kort voordat het slachtoffer werd meegenomen over de Van Woustraat en de Tweede Jan Steenstraat. Ook liep zij langs een van de mannelijke verdachten die op dat moment een parkeerplek vrijhield op de Tweede Jan Steenstraat. Die stapte daar in een witte Citroën C3 met zwart dak waarvan de politie inmiddels weet dat die bij de ontvoering betrokken was.

De derde verdachte werd gefilmd in een portiek tegenover de plek waar de jongen werd overmeesterd. Hij leek daar kort voor de ontvoering op de uitkijk te staan.