‘Ook aanslag op bedrijfspand houdt verband met ontvoering Cruquius’ (UPDATE)

De man die zich bij de politie heeft gemeld omdat hij doelwit was de ontvoering in Hoofddorp was betrokken bij een bedrijfspand waar zaterdagochtend een aanslag met een brandende auto was woont in Alblasserdam. Zijn woning daar is door de burgemeester vanaf gisteren voor twee weken gesloten. Dat meldt een betrouwbare bron aan Crimesite. De bron zegt ook dat het pand in Zwijndrecht al door politiecamera’s werd beveiligd.

(beeld JBmedia)

Aanslag

De man is eigenaar geweest van verschillende handelsbedrijven die grondstoffen vanuit Zuid-Amerika importeerden en woont onder meer in Zwitserland.

Een aanslag met een auto op een bedrijfspand, in de nacht van vrijdag op zaterdag in Zwijndrecht, houdt verband met de ontvoering van de 56-jarige man in Cruquius op 6 augustus en de vangst van bijna 2 ton cocaïne in Antwerpen in juli. Dat schrijft De Telegraaf op basis van niet nader genoemde bronnen. Die ontvoering bleek een vergissing te zijn geweest. Het slachtoffer is vrijgelaten en het werkelijke doelwit heeft zich afgelopen week gemeld bij de politie.

Zwijndrecht

Zaterdagochtend reed rond 03.30 reed een auto tegen een bedrijfspand aan de Kreekweg in Zwijndrecht. Deze auto vloog vervolgens in brand. In het pand ontstond ook een forse brand en grote schade. Er raakte niemand gewond. Uit camerabeelden blijkt dat een aantal verdachten er in een tweede auto vandoor gingen.

Ondernemingen

De Telegraaf schrijft nu dat de eigenaar van de ondernemingen die in het Zuid-Hollandse bedrijfspand zijn gevestigd ook degene is die het eigenlijke doelwit zou zijn van de kidnap bij Hoofddorp. Het is deze man die zich afgelopen week bij de politie heeft gemeld.

Zaterdag bracht het Openbaar Ministerie naar buiten dat de vergis-ontvoering te maken heeft met de inbeslagname door de Belgische autoriteiten van 1.899 kilo cocaïne uit Ecuador op 28 juli.

Die inbeslagname is pas negen dagen later – op 6 augustus – naar buiten gebracht. Dezelfde dag vond de ontvoering plaats.