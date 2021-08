OM: vergisontvoering heeft te maken met coke-transport (UPDATE2)

Connect on Linked in

De politie in Rotterdam vermoedt dat de vergis-ontvoering van een man bij Hoofddorp te maken heeft met een partij cocaïne die in Antwerpen in beslag is genomen. Afgelopen week heeft zich – aldus het Openbaar Ministerie in Rotterdam – het mogelijke werkelijke doelwit gemeld bij de politie. Onder leiding van het Openbaar Ministerie in Rotterdam is een groot onderzoek gestart naar de ontvoering van de 56-jarige man uit Hoofddorp.

De partij in verband waarmee de ontvoering zou zijn opgezet is 1.899 kilo die op 28 juli 2021 is onderschept in de haven van Antwerpen. De drugs zaten verstopt in een container met bananen, afkomstig uit Ecuador op een schip dat aanmeerde aan kaai 913. De vangst van de drugs werd in de ochtend van 6 augustus bekend gemaakt. Diezelfde dag werd bij Cruquius een man ontvoerd.

Deze week werd de ontvoerde man uit Hoofddorp in Delft op straat vrijgelaten. De daders zijn voortvluchtig. Er zijn al wel vijf andere verdachten aangehouden. Op dit moment zit een groot rechercheteam op de zaak. Het team heeft nauw contact met de politie-eenheid Noord-Holland.

De politie en het OM willen verder geen mededelingen doen. Advocaat Juriaan de Vries, van één van de verdachten die in Gouda zijn aangehouden, zegt niets over de zaak te kunnen zeggen omdat zijn cliënt in alle beperkingen zit. De Vries zegt wel gefrustreerd te zijn hierover en over het persbericht van het Openbaar Ministerie: ‘Het OM maakt de verdachte monddood, maar treedt wel steevast zelf naar buiten met inhoudelijke informatie.’