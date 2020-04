Ook Den Bosch wil coffeeshops Grass Company sluiten

Connect on Linked in

Na Tilburg wil ook Den Bosch coffeeshops van de Grass Company sluiten, zo schrijft het Brabants Dagblad. De vergunningen zullen worden ingetrokken. De burgemeester baseert zijn besluit op een advies van het Landelijk Bureau Bibob, dat onderzoek doet naar de integriteit van ondernemers.

Crimineel vermogen

Op 3 maart maakte de Tilburgse burgemeester bekend dat hij van plan is om de twee Grass Company-vestigingen in zijn stad te sluiten. Uit dat Bibob-onderzoek komt volgens het Bibob naar voren dat er een risico is dat de Tilburgse coffeeshops van The Grass Company ‘worden gebruikt om ‘crimineel vermogen te benutten en om strafbare feiten te plegen’.

Beroep

De gemeente Den Bosch maakt niet bekend wat de reden om de vergunningen in te trekken, zei een woordvoerster tegen het Brabants Dagblad, dat is ‘om redenen van privacy’. The Grass Company krijgt tot 30 juni de tijd om een bezwaar in te dienen tegen het voornemen. De coffeeshopketen wilde niet reageren.

In Tilburg is The Grass Company in beroep gegaan tegen het voornemen van de gemeente.

Strafzaak

Justitie in Breda verdenkt de coffeeshops van belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen. Oprichter Johan van Laarhoven is in januari vanuit Thailand overgebracht naar de gevangenis in Vught. Zijn strafzaak zal de komende tijd gaan lopen.

Vorige week werd bekend dat de uit Thaise detentie teruggekeerde oprichter Johan van Laarhoven nog mede-eigenaar is van de Grass Company. Tijdschrift Quote meldde dat het Openbaar Ministerie een schikking heeft gesloten met de voormalige boekhouder en de fiscaal adviseur van de coffeeshopketen. Zij kochten hun vervolging af met geldboetes en taakstraffen.