Van Laarhoven nog steeds mede-eigenaar The Grass Company

De politie heeft een geheime brief gevonden, waaruit blijkt dat Johan van Laarhoven (59) nog steeds een belang heeft in de vier coffeeshops van The Grass Company. Dat blijkt uit onderzoek van Quote naar de in Thailand veroordeelde Brabander, die in januari werd overgebracht naar de PI Vught.

1 euro

Van Laarhoven blijkt in 2011 bij de verkoop van zijn vier coffeeshops in Tilburg en Den Bosch een optierecht te hebben bedongen, waarmee hij op elk door hem gewenst moment de helft van zijn imperium kan terugkopen voor slechts 1 euro.

Strafzaak

Van Laarhoven zit sinds januari 2020 zijn Thaise strafrestant (negentien maanden) uit in de penitentiaire inrichting Vught, waar hij vanuit de ‘hel van Bangkok’ naartoe is gebracht. Het Openbaar Ministerie bereidt inmiddels een strafzaak tegen hem en zijn broer Frans voor. Ze worden verdacht van leiding geven aan een criminele organisatie, witwassen en het doen van valse belastingaangiften. Justitie wil de Brabantse broers voor zeker 20 miljoen euro plukken.

Webcam

In 2011 verkocht Johan van Laarhoven zijn vier coffeeshops om in Thailand van zijn ‘pensioen’ te gaan genieten. Toch bleek volgens de politie uit afgeluisterde gesprekken dat hij zich vanuit Pattaya intensief met zijn oude coffeeshops bleef bemoeien. Zo keek hij via de webcam mee in de zaken en belde regelmatig boos op om te klagen bij de bedrijfsleiding. ‘Zeg tegen die lul van de beveiliging dat hij niet zo ongeïnteresseerd tegen de muur moet hangen’, staat in justitiële stukken waar Quote in het elf pagina’s lange artikel de hand op wist te leggen.

Brief

Pas later werd politie en justitie duidelijk waarom Van Laarhoven nog zo begaan bleef met de dagelijkse gang van zaken in de coffeeshops. Bij een doorzoeking van het Luxemburgse trustkantoor Godfrey & Higuet, dat jarenlang de zakelijke belangen van de gebroeders Van Laarhoven behartigde, kwam de side letter boven water met de fortuinlijke 1-euro-terugkoopregeling. Uit een ander in beslag genomen document bleek dat de waarde van de optie door broer Frans van Laarhoven werd getaxeerd op ‘tien miljoen euro’.

Vergunningen

Inmiddels lijkt die terugkoopregeling volkomen waardeloos. De gemeente Tilburg is van plan om de horecavergunningen van de coffeeshops van The Grass Company in te trekken wegens “het risico van misbruik om crimineel vermogen te benutten en strafbare feiten te plegen”. Ook de gemeente Den Bosch beraadt zich op het intrekken van de vergunningen.

Van Laarhoven zat 5,5 jaar onder erbarmelijke omstandigheden in een cel in Bangkok. De oprichter van coffeeshopketen Grass Company zat in Thailand in de cel voor het witwassen van drugsgeld.