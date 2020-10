Ook in hoger beroep vrijspraak voor verdachten van liquidatie De Meern

Connect on Linked in

Het gerechtshof Arnhem/Leeuwarden heeft Julian S. (31) en Roger A. (34) vrijgesproken van betrokkenheid bij de liquidatie van Aziz Anzi (37) op 19 september 2015. Anzi zat daar in zijn auto te wachten toen hij werd doodgeschoten. De vrijspraak is ondanks dat het gerechtshof concludeert dat de verdachte Julian S. Anzi naar de afspraak voor zijn liquidatie heeft geleid.

Peikbaken

Onder de auto van Anzi is een peilbaken gevonden. Op dat peilbaken was dna van de verdachte Roger A. aanwezig.

De recherche beschikte verder onder meer over pgp-communicatie. Het staat voor het gerechtshof vast dat A. en Julian S. communiceerden met Anzi. Er was sprake van het voorbereiden van een deal, waarschijnlijk over drugs, waarbij in ieder geval S. een rol speelde in de contacten tussen een onbekende partij en Anzi.

Op de fatale avond had S. volgens het hof contact met Anzi, die naar de parkeerplaats van restaurant Autogrill De Meern moest rijden om op iemand te wachten. Om 21.18 stuurt S. zijn laatste bericht. Uit het dossier:

Julian S. 21:18 uur: Hij is er bijna bro Aziz Anzi 21:24 uur: Kwart v 10 ben ik daar bro Aziz Anzi 21:42 uur: 1 min bro Aziz Anzi 21:45 uur: Ben er bro Aziz Anzi 21:47 uur: ??

Om 21.49 is de wachtende Anzi doodgeschoten door een bijrijder die uit een auto stapte die net was komen aanrijden. Het telefoonnummer van Julian S. is daarna niet meer gebruikt.

Uit het dossier is volgens het hof vast komen te staan noch S. noch A. op het afgesproken tijdstip in de buurt waren van de parkeerplaats. Het hof leidt hieruit af dat S. de afspraak niet voor zichzelf of voor medeverdachte A. heeft gemaakt. De schutter is onbekend gebleven.

Cruciale vraag

Na de vrijspraak door de rechtbank had het Openbaar Ministerie in hoger beroep gevangenisstraffen van 18 jaar en 12 jaar geëist tegen S. en A., voor medeplegen, respectievelijk medeplichtigheid bij moord.

De cruciale vraag die het hof moest beantwoorden is of S. wist om welke reden hij een afspraak met het slachtoffer maakte en of A. wist waarom hij het peilbaken plaatste. Dat hoefde niet zo te zijn, vindt het hof.

De twee verdachten hebben gezwegen over die vraag. Het Openbaar Ministerie legt dat uit in belastende zin. Het gerechtshof is het hiermee oneens. Het hof vindt dat er andere redenen kunnen zijn waarom de verdachten hebben gezwegen.

Het zwijgen van een verdachte kan alleen in het bewijs worden betrokken als de verdachte voor een voor hem bezwarende omstandigheid, die redengevend is in het bewijs, geen redelijke verklaring geeft. Daarvan is geen sprake, aldus het hof en het spreekt de twee verdachten daarom vrij.

