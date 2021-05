Ook in hoger beroep wint Peter R. de Vries van de Nederlandse Staat

In oktober vorig jaar bepaalde de rechtbank al dat misdaadverslaggever Peter R. de Vries kroongetuige Nabil B. mag bijstaan als vertrouwenspersoon en daarbij verschoningsrecht heeft en een tegen afluisteren beveiligde telefoonlijn mag gebruiken. Dinsdag heeft het gerechtshof in Den Haag dat nog eens bevestigd.

Nabil B. is kroongetuige in het liquidatieproces Marengo en wordt in deze bijgestaan door de advocaten Onno de Jong en Peter Schouten. Derk Wiersum, eerder raadsman van de kroongetuige, werd in september 2019 geliquideerd. Nabil B. is ook verdachte in het Marengo-proces en is in die hoedanigheid gedetineerd. De kroongetuige wordt samen met zestien anderen vervolgd. In totaal zijn vijf liquidaties en drie pogingen daartoe onderwerp van Marengo.

Tijdelijk dienstverband

Begin 2020 heeft Nabil B. aan De Vries gevraagd of deze wilde optreden als zijn vertrouwenspersoon. De rechtbank bepaalde eerder al dat in deze strafzaak ‘het uitdenken en uitvoeren van een mediastrategie deel uit maakt van de door een advocaat te bepalen processtrategie’. Peter R. de Vries is in dienst getreden van het advocatenkantoor van Schouten, een tijdelijk dienstverband van in beginsel een jaar.

