Peter R. de Vries mag kroongetuige bijstaan via telefoonlijn

Peter R. de Vries mag kroongetuige Nabil B. als vertrouwenspersoon bijstaan middels een tegen afluisteren afgeschermde advocatenlijn. Dat heeft de Haagse rechtbank bepaald, zo schrijft de Volkskrant.

Woordvoerder

De kroongetuige van liquidatieproces Marengo, tegen Ridouan Taghi c.s., heeft volgens de rechtbank het recht om vertrouwelijk te spreken met De Vries. Deze treedt als adviseur, vertrouwenspersoon en woordvoerder op. Het OM had onder meer gesteld dat het De Vries geen toegang tot de kroongetuige mag verschaffen en hem geen vertrouwelijke dossierstukken mag geven en geen zogenoemd geheimhouders-nummer beschikbaar mag stellen.

Toegetreden

Het OM stelde dat De Vries geen recht op privileges had omdat hij als niet-advocaat ‘niet gebonden is aan de tuchtrechtelijke waarborgen’. Maar, op 1 juli is De Vries bij het advocatenkantoor van Peter Schouten in dienst getreden als adviseur en woordvoerder. Schouten is naast Onno de Jong advocaat van Nabil B.. Volgens de rechtbank mag Schouten nu De Vries betrekken bij het Marengo-proces. De geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht gelden nu ook voor De Vries.

Of De Vries de kroongetuige nu ook mag bezoeken in zijn geheime detentiecentrum schrijft de Volkskrant niet.

Processtrategie

In het vonnis van 5 oktober schrijft de rechtbank dat het liquidatieproces Marengo ‘een extreem complexe en mediagevoelige strafzaak is’. In het proces staan zeventien verdachten terecht voor in ieder geval vijf moorden, drie pogingen daartoe en het voorbereiden van liquidaties. Volgens de rechtbank maakt in deze strafzaak ‘het uitdenken en uitvoeren van een mediastrategie deel uit van de door een advocaat te bepalen processtrategie’.

Het OM zal in hoger beroep gaan om het besluit aan te vechten.