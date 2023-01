Ook in hoger broep doodstraf voor daders vergismoord Marrakech

Connect on Linked in

Twee Nederlanders zijn door het gerechtshof in Marokko veroordeeld tot de doodstraf, voor een vergismoord in Marrakech in 2017.

Doelwit

Het hof in Marokko heeft de Nederlanders Shardyone S. (30) en Edwin R.M. (26) in hoger beroep tot de doodstraf veroordeeld. Dat meldt De Telegraaf vandaag.

De twee hoorden in Marokko in 2019 in de rechtbank al de doodstraf tegen zich uitspreken, voor een vergismoord in Marrakech, waarbij de zoon van een rechter om het leven kwam.

Bij de aanslag raakten ook twee mensen gewond.

Opdracht

De moord vond plaats in café La Crème in Marrakesh in november 2017. Doelwit was Mustapha ‘Moes’ F., eigenaar van het café. Er wordt vanuit gegaan dat de mannen handelden in opdracht van de van diverse moorden verdachte Ridouan Taghi, omdat ‘Moes’ F. de leider was van een rivaliserende drugsbende.

Twee broers van Taghi werden ook veroordeeld. Zij werden verdacht van het aansturen van de aanslag.

De doodstraf wordt in Marokko sinds 1993 niet meer ten uitvoer gelegd. Wel heeft deze strafmaat tot consequentie dat een verdachte zijn straf niet meer in Nederland zou kunnen uitzitten. De twee mannen zijn wel in cassatie gegaan.

Afgelopen september werd Jaouad F., een neef van Taghi, al veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf, wegens betrokken bij de schietpartij in café La Crème en wegens deelname aan een ‘criminele organisatie die zich bezighoudt met drugshandel’.