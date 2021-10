Vermeende ‘regelneef’ van Taghi opgepakt in in Marokko (UPDATE)

Connect on Linked in

In Marokko is dinsdag op verzoek van politie en justitie in Nederland de 27-jarige Jaouad F. opgepakt. Hij zou een van de belangrijkste vertrouwelingen van Ridouan Taghi zijn. Hij is aangehouden als betrokkene bij een vergismoord in Marrakech, in 2017.

Tip

Dit meldt de Telegraaf donderdag, na een tip over de arrestatie van Jaouad F. door de Marokkaanse justitie in dat land. De landelijke eenheid van de politie bevestigt de aanhouding aan het dagblad. F. wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Hij zou een neef en een vertrouweling van Ridouan Taghi zijn.

Het Algemeen Dagblad kreeg de aanhouding donderdag bevestigd door verschillende bronnen uit het criminele milieu, schrijft ze. De in Breda geboren, 27-jarige F. werd aangehouden in de kustplaats Tétouan, waar hij door zwaarbewapende eenheden van de Marokkaanse politie werd gearresteerd.

Het AD stelt dat Jaoud F. is aangehouden in verband met de vergismoord op de zoon van een rechter in Marrakech, in 2017. Toen was het doelwit Mustapha F., een tegenstander van Ridouan Taghi in de drugshandel. Van Jaouad F. werd eerder ook een foto gevonden in een speciaal geprepareerde observatiebus van de groep van Mustapha F. die door de politie werd gevonden, waaruit de conclusie werd getrokken dat men op jacht was naar hem.

Schakel

Politie en justitie zien Jaouad F. als een hele grote en belangrijke vis, schrijft De Telegraaf. De schakel tussen kopstukken uit het liquidatieproces Marengo en de ’troepen’ op straat. Een ’regelneef’. Zijn naam dook verschillende malen op in strafzaken, waaronder die van Marengo en onderzoek Modave naar de moord op de broer van kroongetuige Nabil B.

Veroordeeld

Twee broers kregen in Marokko al zware celstraffen opgelegd. Een voor de betrokkenheid bij de moord op de zoon van de rechter in 2017 in Marrakech. De andere broer werd veroordeeld in een andere strafzaak.

Hoger beroep

De advocaat van broers benadrukt tegenover De Telegraaf dat er nog een hoger beroep loopt in beide zaken. Een tweede neef van Ridouan Taghi, Anouar T., is verdachte in twee strafzaken, waaronder de moord op de advocaat Derk Wiersum.