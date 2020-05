Opkomende rapper KJ Balla (23) doodgeschoten in New York

De opkomende rapper KJ Balla (23) is vrijdagavond doodgeschoten in Brooklyn, New York. Een maand geleden bracht hij nog de videoclip Back To Back uit waarin hij rapte ‘niet op straat te kunnen sterven’. KJ Balla (echte naam Kennedy Joseph Noel) zat in zijn auto toen hij door een schutter in een passerende auto met vijf kogels in de borst werd geschoten.

Tweede slachtoffer

De schietpartij gebeurde rond 22.00. De rapper was ongeveer 1,5 kilometer van zijn huis verwijderd toen hij werd neergeschoten. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Een 26-jarige man die bij KJ Balla was, werd in zijn rug, buik en arm geraakt, maar verkeert niet in levensgevaar. Er zijn nog geen arrestaties verricht. Ook een motief is nog onbekend.

Derde dode rapper

KJ Balla bracht de afgelopen jaren de videoclips Strangers en Switch The Game uit. Zijn clip Cookin Up heeft ruim 1,8 miljoen views op YouTube. Veel van zijn teksten gaan over vuurwapengeweld. KJ Balla is de derde rapper uit Brooklyn die in de afgelopen vier maanden werd doodgeschoten. Twee weken geleden werd de 21-jarige rapper Nick Blixky doodgeschoten in Brooklyn. In februari werd Pop Smoke (20) doodgeschoten tijdens een woningoverval in Hollywood.