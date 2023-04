Opnieuw aanslagen bij woningen in Purmerend en Middenbeemster

Connect on Linked in

Aan de Weverstraat in Purmerend is donderdagavond een woning beschoten. Donderdagnacht ging ongeveer 7 kilometer verderop een explosief af bij een woning aan het Groenveld in Middenbeemster. In Purmerend en Middenbeemster werden dinsdagavond en -nacht ook al schoten gelost.

Op donderdagavond rond 22.50 werd een woning aan de Weverstraat in Purmerend beschoten. Niemand raakte gewond. Er zijn geen aanhoudingen verricht. De politie doet onderzoek naar het schietincident.

Onbewoonbaar

In het nabijgelegen Middenbeemster ging donderdagnacht rond 03.10 een explosief af bij een woning aan het Groenveld in Middenbeemster. Door de explosie en brand raakte de woning zwaar beschadigd. De brandweer wist de brand te blussen, maar de woning is onbewoonbaar geworden door de brand.

Vanwege de brand werden preventief omliggende woningen ontruimd. Er raakte niemand gewond en er zijn geen aanhoudingen verricht. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen.

Of er een verband is tussen de twee incidenten is onduidelijk.

Eerdere aanslagen

Eerder deze week was het ook al raak in beide plaatsen. Dinsdagavond rond 21.45 kreeg de politie een melding over een schietincident op de Belthoeve in Middenbeemster. Verderop werden kogelhulzen aangetroffen. Volgens de politie zijn er drie tot vier verdachten in deze zaak. Ze zijn nog niet aangehouden.

Harde knallen

In Purmerend werd er enkele uren later geschoten op een woning aan de Boeierstraat. Dinsdagnacht rond 04.30 kwam er bij de politie een melding binnen over harde knallen. De gevel en het raam van een woning waren beschadigd door kogelinslagen. Vermoedelijk was er ook vuurwerk afgestoken bij de voordeur van de woning.

Bij het incident raakte niemand gewond. Op het moment van de beschieting was niemand aanwezig in de woning.