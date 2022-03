Opnieuw doodstraffen geëist voor aanslag Marrakech

Connect on Linked in

Voor een rechtbank in Marrakech, Marokko heeft het Openbaar Ministerie volgens verschillende media in hoger beroep de doodstraf geëist tegen acht personen die in eerste aanleg al zijn veroordeeld voor hun betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in café “La Crème” in Marrakech, op 2 november 2017. Daar vond een zoon van een rechter de dood. Het eigenlijke doelwit was de Nederlander Mustapha F..

Twee Nederlandse uitvoerders van de moord zijn al tot de doodstraf veroordeeld in eerste aanleg. Overigens wordt de doodstraf in Marokko in de regel niet voltrokken.

Twee broers van Ridouan Taghi staan ook de lijst van verdachten tegen wie de doodstraf is geëist. Zij waren in eerste aanleg veroordeeld tot lange celstraffen. Justitie in Nederland gaat ervan uit dat Taghi de opdracht gaf voor de aanslag op Mustapha F..

Zie ook:

Nederlanders legden verklaringen af over aanslag Marrakech