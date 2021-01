Opnieuw een executie in de Verenigde Staten

Connect on Linked in

In de Verenigde Staten is in de nacht van vrijdag op zaterdag een federale gevangene geëxecuteerd: Dustin Higgs. De 48-jarige man kreeg in het penitentiaire complex van Terre Haute (Indiana) een dodelijke injectie toegediend. De administratie van vertrekkende president Donald Trump executeerde versneld voor het aantreden van Joe Biden een aantal gedetineerden uit de dodencel.

Drie vrouwen

Een meerderheid in het Hooggerechtshof vernietigde in de avond van vrijdag een eerdere beslissing van een gerechtshof om de executie uit te stellen. Higgs is veroordeeld voor het opdracht geven om drie vrouwen te vermoorden, in 1996.

Higgs heeft altijd ontkend dat hij opdracht voor de moorden heeft gegeven.

Een getuige die aanwezig was bij de executie vertelde dat hij kort voor de injecties de namen van de drie slachtoffers noemde. Daarna zei hij onschuldig te zijn.

13 gevangenen

President Trump hervatte in 2019 executies van federale delinquenten, nadat 17 jaar lang geen doodvonnissen meer werden voltrokken. Deze week werd een vrouw ter dood gebracht en ook Corey Johnson (52). Deze laatste in de rij is veroordeeld voor het doden van zeven mensen in 1992 tijdens drugsdeals in de staat Virginia.

Onder Trump zijn 13 federale gevangenen geëxecuteerd.