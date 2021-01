Vrouw ter dood gebracht in Verenigde Staten

Connect on Linked in

Voor het eerst in 67 jaar is in de Verenigde Staten de doodstraf voltrokken bij een vrouw. In de federale gevangenis van Terre Haute in de staat Indiana kreeg Lisa Montgomery woensdagmorgen een dodelijke injectie. Een paar uur daarvoor had het Hooggerechtshof bepaald dat de executie kon doorgaan.

Kind

Eerder deze week oordeelde een rechter dat de executie van Montgomery moest worden opgeschort omdat de vrouw waarschijnlijk geheel ontoerekeningsvatbaar is en zich niet realiseert wat er gebeurt. Eerst zou op een zitting moeten worden bepaald hoe precies haar geestelijke toestand zou zijn.

Montgomery wurgde in 2004 een zwangere vrouw en sneed de foetus uit haar buik. Het kind overleefde. Montgomery wilde het kind zelf opvoeden.

De voltrekking van de doodstraf was eind vorig jaar al om formele redenen uitgesteld.

Misbruikt

Haar advocaten hebben bepleit dat Montgomery in haar gehele jeugd zeer zwaar is misbruikt en is mishandeld. Haar zus heeft dit de laatste jaren een aantal keer bevestigd en verklaard dat ook zij langdurig is misbruikt. Ook zeiden de advocaten dat medisch is vastgesteld dat Montgomery een hersenbeschadiging heeft.

Op een petitie aan president Trump voor gratie van ruim 7.000 pagina’s kwam geen reactie. Traditie is dat vertrekkende presidenten terughoudend zijn met voltrekken van de doodstraf in het laatste deel van hun regeerperiode. De administratie van Trump doet het tegenovergestelde en heeft al elf federale delinquenten op death row geëxecuteerd, sinds 2019. De nieuwe president Joe Biden heeft gesuggereerd dat hij na 21 januari alle executies van federale gevangenen zal uitstellen.

Dezelfde rechter die de executie van Montgomery opschortte deed dat ook in de zaken van de moordenaars Dustin Higgs en Corey Johnson. Hun executie staat voor komende week gepland, voor de inauguratie van Biden op 21 januari.