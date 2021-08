Opnieuw een Rotterdamse woning beschoten

Connect on Linked in

In de wijk Feijenoord in Rotterdam-Zuid is vrijdagavond een woning onder vuur genomen. De politie zegt tegen 22.30 een melding over meerdere schoten binnen te hebben gekregen. Er raakte niemand gewond.

(beeld JBmedia)

Het gebeurde bij een woning aan de Feijenoordhaven. Er zijn in ieder geval twee schoten afgevuurd die gaten in een raam sloegen. Over de daders is niets bekend. Er zijn geen personen aangehouden.

In de Rotterdamse regio is de afgelopen maand opvallen veel schietincidenten geweest. In Rotterdam-Feijenoord waren ook al meerdere incidenten. Afgelopen week werd overdag een huis in het centrum beschoten.