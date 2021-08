Rotterdamse woning beschoten op klaarlichte dag

Connect on Linked in

Rond 16.30 zijn er schoten gelost op een woning aan de Diergaardesingel in Rotterdam-Centrum. Volgens de politie raakte daarbij niemand gewond. Er zijn geen mensen aangehouden. De politie heef wel een signalement verspreid.

De politie zoekt naar een schutter van ongeveer 1.75 meter lang. De man heeft een donker getinte huidskleur en was in het zwart gekleed met een zwarte pet op. Bijna altijd worden woningen in de nacht beschoten.

Er zijn de laatste weken veel schietincidenten in Rotterdam. Een Rotterdamse agent raakte in de nacht van zaterdag op zondag gewond aan zijn been door een kogel uit een weggegooid vuurwapen. Hij is kon na behandeling in een ziekenhuis naar huis.

In de nacht van 7 augustus werd er rond 01.25 geschoten op de Nieuwe Binnenweg ter hoogte van de Claes de Vrieselaan in het centrum van de stad. Wat de aanleiding was voor dit schietincident is nog onduidelijk.