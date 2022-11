Opnieuw enorme wietplantages in Spanje opgerold

Connect on Linked in

In Spanje hebben politiediensten opnieuw enorme marihuanaplantages in de open lucht ontdekt. Er zijn de afgelopen maanden acht plantages ontmanteld en waar meer dan 50 ton marihuana in beslag werd genomen. Twintig mensen zijn daarbij aangehouden. De plantages stonden bij afgelegen boerderijen in twee Catalaanse provincies: zeven in de provincie Barcelona en één in de provincie Tarragona.

0,2% THC

Het onderzoek leidde de agenten soms naar zeer afgelegen gebieden. In september werden bij een boerderij meer dan 40.000 marihuanaplanten en 15 ton toppen gevonden. Vijf mensen werden daar gearresteerd.

In oktober werden twee marihuanaplantages ontmanteld in de gemeente Cabrera de Mar in Barcelona. Ze waren gecamoufleerd als zogenaamd legale hennepplantages. Voor hennep (gebruikt als veevoer en onder meer in touw en textiel) wordt een marihuanaplant gebruikt die slechts 0,2% THC mag bevatten.

Vuurwapens

De eindbalans van het onderzoek is de inbeslagname van 51.904 kilo marihuana, met meer dan 187.000 in beslag genomen marihuanaplanten en 19 ton toppen.

Daarnaast werden in totaal twee vuurwapens, vier persluchtwapens en een mes in beslag genomen, en ook veel computerapparatuur en instrumenten voor de teelt en vervaardiging van wiet waaronder meer dan 3.000 kweeklampen, luchtbevochtigers en geavanceerde oogstmachines. Er is op sommige plaatsen ook gefraudeerd met de elektriciteitsmeters.

Begin deze maand pakte de Guardia Civil de grootste voorraad verpakte wiettoppen die ooit in Europa in beslag is genomen: 12 ton.