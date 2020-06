Opnieuw explosie bij reisbureau vader Haagse crimineel Reda N.

Connect on Linked in

Bij reisbureau Royal Tours aan de Hoefkade in Den Haag is zondagnacht een explosief ontploft. Er vielen geen gewonden, maar de schade is groot. De eigenaar van de zaak is de vader van de Haagse crimineel Reda N. (32). Ruim een jaar geleden werd het reisbureau ook al vernield door een explosie.

Op beeldmateriaal van Omroep West is te zien dat een deur en ruit zijn vernield. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) doet ter plaatse onderzoek.

Vorig jaar vonden in een week tijd drie incidenten plaats in de omgeving van Reda N. De meest opzienbarende was een enorme explosie op 16 mei 2019, waarbij reisbureau Royal Tours grote schade opliep. De voordeur werd uit het pand geblazen en alle ramen lagen eruit. Ook omliggende huizen raakten beschadigd. Bij de explosie, die werd vastgelegd door een bewakingscamera, raakte niemand gewond.

De Haagse crimineel Reda N. zit sinds 2012 een celstraf uit van bijna dertien jaar voor twee gewelddadige woningovervallen, onder meer op de villa van multimiljonair Wim Zegwaard in Rijswijk.