Opnieuw explosie bij woning aan Cortenbachsingel in Rotterdam-Beverwaard

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Bij een woning aan de Cortenbachsingel in Rotterdam heeft donderdagnacht rond 02.45 een explosie plaatsgevonden. Niemand raakte gewond. Vlak na de explosie is een 20-jarige Rotterdammer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident.

(Beeld: Media-TV)

Door de explosie werd het keukenraam van de woning compleet vernield. Er is sprake van veel glasscherven in en buiten de woning. Agenten die ter plaatse kwamen, hebben direct een onderzoek opgestart. Tijdens dit onderzoek kon een 20-jarige man uit Rotterdam in de omgeving worden aangehouden.

Camera’s

Het gebeuren is door verschillende beveiligingscamera’s in de straat vastgelegd. Ook die beelden worden door de politie bekeken.

Tweede aanslag

Woensdagavond rond 23.00 was het ook al raak aan de Cortenbachsingel. Toen ging er een explosief af bij de voordeur van een andere woning, waardoor een 71-jarige bewoner van het huis die net de trap afliep lichtgewond raakte. Mogelijk was de eerste aanslag een vergissing, waardoor ruim 24 uur later opnieuw een explosief afging bij twee woningen verderop.