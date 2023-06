Twee explosies in Rotterdam met één lichtgewonde

Print This Post

Alweer zijn er nachtelijke explosies geweest in Rotterdam. Een daarvan was op een adres waar al eerder een aanslag plaatsvond. Op een andere locatie raakte een persoon lichtgewond.

Lichtgewond

Er vond in de nacht van woensdag op donderdag een explosie plaats bij een woning op de Cortenbachsingel, in de Beverwaard, in Rotterdam. De politie geeft aan dat dit rond 23.00 gebeurde.

Een bewoner raakte lichtgewond, doordat ruiten van de woning – en die bij een huis ernaast – sprongen door de ontploffing. De politie onderzoekt wat er is ontploft en wie dit heeft gedaan.

Andere zijde

Voor de tweede keer deze week was er een explosie in de Eric Kropstraat. Dat gebeurde rond 03.15. Deze keer vond er ook een ontploffing plaats bij een portiek, maar dan bij een toegangsdeur aan de andere zijde van het gebouw. De eerdere explosie vond hier plaats in de nacht van maandag op dinsdag.

Volgens de politie komt het aantal explosies in Rotterdam van de laatste maanden hiermee op 66. De incidenten zouden te maken hebben met conflicten tussen rivaliserende criminele groepen die zich bezighouden met drugshandel.

Doorzoeking

Bij het doorzoeken van een woning aan de Rembrandtstraat werd woensdag een explosief aangetroffen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam hiervoor ter plaatse. Het explosief is vervolgens in het Kralingse bos onschadelijk gemaakt, op een veilige plek, laat de politie weten.

Ook bij een woning aan de Blekerij in Katwijk heeft omstreeks 0.10 een explosie plaatsgevonden. Daarbij raakte een woning beschadigd, niemand raakte gewond. De politie-eenheid Den Haag doet onderzoek naar de oorzaak van de explosie.