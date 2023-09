‘Opnieuw explosie bij woning moordverdachte Marokko’

Connect on Linked in

Bij een woning in Rotterdam is in de nacht van maandag op dinsdag voor de tweede keer in een maand een ontploffing geweest. Het is de Rotterdamse woning van Soufiane B. (29). B. is in Marokko verdachte van het doodsteken van de 25-jarige Hicham.

(Beeld MediaTV)

Rembrandtstraat

Doelwit van de explosie was een huis aan de Rembrandtstraat in Rotterdam-Noord. De ontploffing gebeurde rond 01.00. De politie spreekt van een flinke schade. De bewoner van het pand was op het moment van de knal in de woning aanwezig, maar er raakte niemand gewond. Door de knal zijn van meerdere omliggende woningen ook de ruiten gesneuveld.

Camera

Er heeft na de aanslag van begin augustus een camera van de politie in de straat gehangen die gericht was op de woning. Volgens een gebruiker van X was die juist weer weggehaald.

Soufiane B. wordt in Marokko verdacht van moord op een familielid, op een strand in Al-Hoceima. Samen met zijn vader vluchtte hij toen via de Spaanse enclave over de Middellandse Zee naar het vasteland van Spanje. Mogelijk zijn ze daarna in Nederland ondergedoken.

Verdachten

Voor de aanslag van begin augustus op de woning werden kort daarna twee verdachten aangehouden. De raadkamer van de rechtbank heeft onlangs besloten voor negentig dagen in voorlopige hechtenis te houden.

Voorzover bekend heeft Marokko geen rechtshulpverzoek aan Nederland gedaan om B. aan te houden.