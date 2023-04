Opnieuw explosie in straat Amsterdam-Oost

In een straat in Amsterdam-Oost is in de nacht van maandag op dinsdag voor de tweede keer in enkele dagen een explosie geweest. Doelwit was de ingang van een portiek flat aan de Majubastraat in de Transvaalbuurt. Er is schade ontstaan aan een portiekdeur, ramen en brievenbussen.

De politie werd iets voor 04.00 gealarmeerd. Volgens AT5 was bij een andere portiekdeur in de straat in de nacht van zondag op maandag een explosie. Diezelfde nacht was er kort daarna een ontploffing in de Czaar Peterstraat in het oostelijk deel van het centrum.

De politie onderzoekt of er een verband is tussen de ontploffingen.