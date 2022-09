Opnieuw flinke sigarettenvangst

Connect on Linked in

De Douane zegt dat er vrijdag 10 miljoen sigaretten zijn onderschept in de Rotterdamse haven. De sigaretten zaten verstopt in een container met cacaobonen. Volgens de Douane zou met de verkoop van de sigaretten ruim 2,4 miljoen euro aan accijnzen zijn ontdoken.

Scan

Ambtenaren ontdekte de sigaretten nadat zij de container met cacaobonen eruit pikten voor een fysieke controle. Na de scan van de container stuitten de douaniers al snel op de smokkelwaar die was verstopt tussen de dozen cacaobonen.

De Nederlandse tabaksindustrie bracht recent een onderzoek van KPMG naar buiten waarin naar voren komt dat in Nederland de consumptie van illegale sigaretten toenam van 6,2% in 2020 naar 18,4% in 2021. De totale consumptie van illegale sigaretten in Europa nam in 2021 toe met 3,9%.

Accijnzen

In Nederland en Frankrijk zijn de meeste illegale sigaretten. De hoge accijnzen maken handel in illegale sigaretten aantrekkelijker. De FIOD jaagt de laatste jaren actief op criminele organisaties die sigaretten produceren en verhandelen.

