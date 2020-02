Opnieuw foto’s kroongetuige in dossier

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft deze week vastgesteld dat in een nieuwe versie van het Marengo-strafdossier nog een keer foto’s van de kroongetuige Nabil B. zijn opgenomen. De fout is gemaakt bij het samenstellen van een digitaal bestand dat recent aan de rechtbank en de verdediging is verstrekt.

Het Openbaar Ministerie zegt dat het onbedoeld was en een fout. Het gaat om dezelfde foto’s die al twee keer eerder werden opgenomen in het dossier, de laatste keer in december vorige jaar. Om de fout te herstellen is donderdag aan de rechtbank en de verdediging gevraagd de desbetreffende cd-rom te ruilen voor een geschoond exemplaar.

In het Marengo-proces wordt een groot aantal verdachten, onder wie Ridouan Taghi, berecht voor een groot aantal liquidaties. Binnen het landelijk parket wordt de gemaakte fout hoog opgenomen en grondig onderzocht, aldus het OM: