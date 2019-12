Openbaar Ministerie verspreidt opnieuw foto kroongetuige (UPDATE)

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft voor de tweede keer een foto van kroongetuige Nabil B. verspreid. Dat staat in een brief van het landelijk parket die is verstuurd aan de advocaten die betrokken zijn in het grote Marengo-onderzoek waar onder meer Ridouan Taghi terechtstaat voor een reeks onderwereldmoorden.

Crimesite heeft inzage in de brief gehad. Volgens de brief gaat het om dezelfde foto die al eerder per ongeluk in het dossier werd verspreid. De foto zat drie keer in het digitale dossier dat op 24 december ‘op een cd-rom door een koerier’ bij de advocaten en de rechtbank is aangeleverd. De officier van justitie noemt het:

een vervelend incident waarvoor wij onze excuses aanbieden.

De zaak is pijnlijk omdat kroongetuige Nabil B. wordt bedreigd.

Op oudjaarsdag krijgen de procespartijen een nieuw digitaal dossier zonder de drie foto’s. Het Openbaar Ministerie verzoekt de advocaten om vandaag de oude geheugenstick in te leveren en eventuele kopieën te vernietigen.

In het proces over (onder meer) de moord op Jaïr Wessels werd ook een foto van een kroongetuige (Tony de G.) rondgestuurd door justitie. In april van dit jaar was al de foto van kroongetuige Nabil B. verspreid.

Nabil B. moet in januari voor het eerst bij de rechter-commissaris worden gehoord. Of dat doorgaat is onzeker. B. – die zelf ook verdachte is – heeft momenteel geen advocaat.