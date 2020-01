Opnieuw handgranaat aan Zwolse cafédeur

Connect on Linked in

Er is dinsdagochtend een handgranaat gevonden aan de deur van café Bruut in het centrum van Zwolle. De Voorstraat was lange tijd afgezet. Het explosief werd rond 08.20 ontdekt. Meerdere bedrijven in de buurt werden ontruimd.

In oktober 2018 is bij Bruut ook een granaat gevonden. Later ontploften twee explosieven bij het woonadres van eigenaar Bob Kooistra. De gemeente en politie hebben onderzoek gedaan naar mogelijke betrokkenheid bij criminele activiteiten van het bedrijf. De zaak was lange tijd gesloten op last van de gemeente.