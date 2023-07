Opnieuw nacht vol explosies in Rotterdam

Connect on Linked in

Bij een café aan de Wolphaertsbocht in Rotterdam-Zuid heeft dinsdagnacht een explosie plaatsgevonden. Een nacht eerder vond in dezelfde straat ook al een explosie plaats. Ook bij een woning aan de Heemraadssingel in Rotterdam-Delfshaven ging vannacht een explosief af.

Café

Bij café ’t Half Uurtje aan de Wolphaertsbocht in Rotterdam-Charlois vond rond 04.10 een explosie plaats. Door de explosie ontstond lichte schade aan de rolluik en de voorgevel van het pand. De politie en explosievenexperts doen ter plaatse onderzoek. In maart 2022 vond in café ’t Half Uurtje een vechtpartij plaats, waarna er geschoten werd. In mei vorig jaar werden daarvoor vier verdachte twintigers uit Rotterdam aangehouden.

Explosie woning

Ook bij een woning aan de Heemraadssingel in Rotterdam-Delfshaven was het afgelopen nacht raak. Daar ging rond 01.30 een explosief af bij een doordeur van een woning. De politie heeft sporen veiliggesteld.

Het betrof de vierde explosie binnen 24 uur in Rotterdam. Maandagnacht vond rond 03.00 in de Wolphaertsbocht ook al een explosie plaats bij een portiekwoning. Hierdoor ontstond korte tijd brand bij de woning die zwartgeblakerd is. Ook liep deze veel schade op; de ruiten van de portiekdeur werden eruit geblazen.

Daarnaast was er maandagnacht rond 04.00 nog een explosie bij een café aan de Beukelsweg in Rotterdam-West. Door de klap sloegen alle ruiten eruit.

In alle gevallen raakte niemand gewond en zijn er nog geen verdachten gearresteerd.