Opnieuw ontploffing bij huis Vlaardingse loodgieter

In Vlaardingen was er in de nacht van vrijdag op zaterdag een ontploffing bij het huis van de loodgieter waar al vele malen eerder incidenten zijn geweest. Rond 03.30 ging er een explosief af bij een woning aan de Gretha Hofstralaan in Vlaardingen.

(Beeld MediaTV)

Er raakte niemand raakte gewond, zegt de politie. Over een dader is niets bekend gemaakt. De politie houdt deze straat al vele maanden in de gaten omdat er eerder ontploffingen zijn geweest. Ook vestigingen van het bedrijf van de loodgieter waren doelwit van aanslagen.

