Opnieuw plofkraakpoging op Utrechts plein

In de nacht van woensdag op donderdag is er voor de tweede keer in korte tijd een poging tot plofkraak geweest aan het Smaragdplein in de Utrechtse wijk Hoograven, bij een supermarkt.

Rond 03.30 kreeg de politie een melding van een verdachte situatie aan het Smaragdplein. Ter plaatse bleek dat er een poging was gedaan om een geldautomaat te kraken met een explosief. Twee daders zijn weggereden op een scooter. Ze verdwenen via de Aquamarijnlaan in de richting van de Detmoldstraat. Voorzover bekend hebben de twee geen buit gemaakt.

In februari zijn twee jongens van 16 en 17 jaar die een plofkraak wilden plegen opgepakt bij de PLUS-markt. In 2018 was de geldautomaat van de Rabobank doelwit.