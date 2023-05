Opnieuw vijf uithalers opgepakt in haven Vlissingen-Oost, jongste 15 jaar

Connect on Linked in

De politie heeft voor de derde nacht op rij uithalers aangehouden op en nabij een bedrijventerrein aan de Finlandweg in Nieuwdorp, bij de haven Vlissingen-Oost. De vijf verdachten werden zaterdagnacht op meerdere locaties aangehouden. Het gaat om Rotterdammers van 15, 21, 23 en 28 jaar en om een 22-jarige man uit Capelle aan den IJssel.

Beveiligingsmedewerkers waarschuwden rond 01.30 de politie nadat ze mensen zagen op een bedrijventerrein aan de Finlandweg. De politie stelde met meerdere eenheden, waaronder een hondengeleider en de douane, een onderzoek in op en nabij het bedrijventerrein.

Inbeslagname

Op de Binnendijk in het nabijgelegen dorp Nieuw- en Sint Joosland zagen agenten een auto staan. Een 22-jarige man uit Capelle aan den IJssel die bij de auto stond, is aangehouden. Zijn auto is voor onderzoek in beslag genomen. Twee andere verdachten van 15 en 23 probeerden vanaf het bedrijfsterrein tevergeefs aan de politie te ontkomen.

APK verlopen

Kort voordat de melding over de insluipers bij de politie binnenkwam, hadden surveillerende agenten op de Engelandweg in Ritthem een auto zien rijden. Omdat bleek dat de APK van de auto was verlopen, controleerden agenten op de Middelburgse Schroeweg (N254) de auto met de twee inzittenden. Dat waren twee Rotterdammers van 21 en 28 jaar. Zij mochten na de controle hun weg vervolgen.

A29

Kort na de arrestatie van de drie vermoedelijke uithalers bleek uit politieonderzoek dat de twee gecontroleerde mannen ook iets te maken hadden met het incident op het haventerrein. Later die nacht werd de auto getraceerd op de A29 richting Rotterdam. Op de Tjalklaan in Rotterdam konden agenten de auto aan de kant zetten en de twee eerder gecontroleerde mannen aanhouden.

De vijf verdachten zitten vast voor verhoor. Met de arrestatie van het vijftal komt het totale aantal aanhoudingen van uithalers dit Hemelvaartsweekend op twaalf.