Opnieuw voorarrest van Marengo-verdachte geschorst

De rechtbank in Amsterdam heeft woensdagochtend op Schiphol besloten de voorlopige hechtenis van een tweede Marengo-verdachte te schorsen. Het is één van drie verdachte broers: Zaki Razzouki. Hij mag nu in vrijheid blijven tot aan de uitspraak van de rechtbank. Vorige week schorste de rechtbank de hechtenis van een andere verdachte. Er staan 17 mannen terecht in het Marengo-proces, wegens moorden en lidmaatschap van een criminele organisatie.

Zaki Razzouki wordt ervan verdacht mee te hebben gedaan de voorbereiding van de liquidatie van Ranko Scekic, in juni van 2017. Als bewijs ziet justitie pgp-communicatie: (doorgestuurde) berichten die naar zijn telefoon zijn verstuurd vanaf telefoons die in gebruik zouden zijn geweest bij Ridouan Taghi en Saïd Razzouki.

Zaki Razzouki heeft altijd ontkend met deze zaak van doen te hebben gehad. Volgens zijn advocaat Yassine Bouchikhi vindt die bewering steun in het gegeven dat kroongetuige Nabil B., die zegt zelf te hebben meegewerkt aan de liquidaties van de groep, dat Zaki Razzouki er altijd buiten bleef. Berichten ontvangen van een familielid wijst nog niet op betrokkenheid, aldus Bouchikhi.

Donderdag komt nog een aantal verdachten voor de rechtbank, die zal besluiten of zij al dan niet in voorarrest blijven. Onder hen zijn de broers Saïd en Mohamed Razzouki.

De volgende voorbereidende zittingen in het proces zijn in augustus. De inhoudelijke behandeling van de zaken volgt waarschijnlijk in 2021.