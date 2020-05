Eén Marengo-verdachte op vrije voeten

Print This Post

De rechtbank in Amsterdam heeft besloten één verdachte in het liquidatieproces Marengo deze week op vrije voeten te stellen, in verband met zijn gezondheid. Het gaat om Charif El A.. De verzoeken die maandag en dinsdag zijn gedaan om de voorlopige hechtenis van andere verdachten te schorsen zijn afgewezen.

Wat betreft Charif El A. (32) vind de rechtbank dat er wel voldoende bewijs tegen hem is en ook dat de grond van geschokte rechtsorde nog geldt om zijn hechtenis te verlengen. Aan de andere kant beschikt de rechtbank over documentatie over zijn zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden, waaronder zijn (met medische stukken onderbouwde) verslechterde psychische gezondheid.

Justitie verdenkt El A. van medeplegen van de moord op Ranko Scekic en deelname aan een criminele organisatie. De rechtbank neemt in aanmerking dat de rol El A., zoals die uit het dossier naar voren lijkt te komen, kleiner is dan die van medeverdachten. Zijn medeverdachte broer blijft wel vastzitten.

Volgende week komt de voorlopige hechtenis van een tweede groep Marengo-verdachten aan de orde.

