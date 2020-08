Opnieuw vrijspraak van drugs en wapen

Connect on Linked in

De Alkmaarse rechtbank heeft een man vrijgesproken die met een medeverdachte aanwezig was in een huis waar een vuurwapen, munitie en een grote hoeveelheid heroïne zijn gevonden. Volgens de rechtbank wist de verdachte niet af van de drugs en het wapen. Het vonnis is in lijn met een recent vergelijkbaar vonnis door de rechtbank in Amsterdam.

Kebab

Na een tip trad de politie dit voorjaar op 6 april binnen in een woning in Zaandam. Daar lagen in een aparte kamer in een bergplaats pakketjes heroïne met het de stempel “kebab”, in totaal ruim 20 kilo. Een medeverdachte had een CZ-pistool en munitie voorhanden. De verdachte was op bezoek in het huis dat door de medeverdachte gehuurd werd.

De officier van justitie had betoogd dat er sprake was van medeplegen. Beide mannen hadden ontkend dat het vuurwapen of de drugs van hen waren.

Witwassen

Advocaat Cem Polat had integrale vrijspraak gevraagd voor de bezoeker van het pand.

De rechtbank vond dat niet was aangetoond dat de verdachte af wist van de heroïne of van het wapen. Omdat de wetenschap niet is bewezen kwam de rechtbank niet toe aan de vraag of de verdachte ook zogeheten “beschikkingsmacht” over het wapen en de drugs had.

Wel werd de man veroordeeld voor witwassen, om het voorhanden hebben van ruim 30.000 euro cash geld. Hij zei dit geld te hebben verdiend met werken in de horeca in Italië en had ook loonstroken waarin zijn verdiensten voor een paar duizend euro werden aangetoond. Dat vond de rechtbank niet voldoende om de bijna 32.000 euro te verklaren.

De medeverdachte kreeg 36 maanden cel waarvan 12 voorwaardelijk voor het vuurwapen en de drugs.