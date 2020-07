Verdachte in zaak 170 kilo heroïne Amsterdam-Osdorp vrijgesproken

Connect on Linked in

De 44-jarige verdachte die op 11 maart in een woning in Amsterdam-Osdorp werd aangehouden in verband met de vondst van 170 kilo heroïne is vrijgesproken. Dat bevestigt zijn advocaat Cem Polat tegenover Crimesite.

Agenten zagen door het raam van de woning op de Osdorper Ban hulpmiddelen liggen waarvan bekend is dat die worden gebruikt bij de verwerking van drugs. Toen agenten de woning wilden binnenvallen, sloegen twee mannen rennend op de vlucht. Na een korte achtervolging werd de 44-jarige man aangehouden. De andere verdachte is nog steeds voortvluchtig.

Tijdens de woningdoorzoeking vonden rechercheurs 170 kilo heroïne. Eerder werd uitgegaan van ruim 100 kilo. Volgens Cem Polat, de advocaat van de 44-jarige verdachte, is zijn cliënt vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Hij was op bezoek in de woning en zou niet hebben geweten dat er heroïne in de woning lag. De rechtbank vindt dat de lezing van de verdachte niet uit te sluiten valt en heeft de man daarom vrijgesproken. Hij kwam twee weken geleden al op vrije voeten.