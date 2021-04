Opruimen ‘drugsput’ in Brabant kan miljoenen gaan kosten

Print This Post

Het opruimen van een ‘drugsput’ bij Bergen op Zoom kan miljoenen gaan kosten. In een bosgebied werden tot op een diepte van zes meter chemicaliën gevonden die worden gebruikt in drugslabs.

Beeld: Omroep Brabant

Drugsput

In maart van 2020 ontdekte de politie de drugsput, naar aanleiding van een lopend politieonderzoek. Het ging om een put waarin het drugsafval werd gedumpt, die was gecamoufleerd om ontdekking te voorkomen.

Kwik, fenol, benzeen en tolueen zijn gevonden tot op een diepte van 6 meter, en in een omtrek van dertig meter. Dit zijn chemicaliën die bijvoorbeeld worden gebruikt in een cokewasserij.

Vanwege het onderzoek wil de politie verder niks over de mogelijke veroorzakers kwijt. Dit schrijft Omroep Brabant.

Opruimen

Het zou kunnen gaan om het grootste illegale milieuschandaal van de dumping van drugsafval in Nederland. Om dit op te kunnen ruimen, moet de heuvel waar de stoffen werden gevonden worden afgegraven en gesaneerd. Hiervoor is inmiddels al 25.000 euro uitgegeven door de beheerder. Landelijk is er maar een miljoen beschikbaar voor het opruimen.

Vanwege het afgenomen aantal dumpingen van drugsafval, en het gelijk gebleven aantal aangetroffen labs, was de vraag al waar alle gebruikte middelen om drugs mee te produceren bleven. Drugsputten als deze zouden hiervoor de verklaring kunnen zijn.

Woensdag was er in Brabant overleg over het opruimen van de drugsput. De waterwinning loopt geen gevaar door de dumping, blijkt uit metingen.

Bekijk hieronder het item van Omroep Brabant over de drugsput.