Orde: minister moet bedreigde advocaten beter beschermen

De Landelijke Orde van Advocaten wil dat de minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus bedreigde advocaten beter gaat beschermen. De oproep wordt gedaan door Raffi van den Berg, de hoogste baas van de Orde van Advocaten, in EenVandaag. Het is ruim een week geleden dat een Utrechts advocatenkantoor werd beschoten.

Trend

In augustus werd het kantoor van strafpleiter Jan-Hein Kuijpers in Amsterdam onder vuur genomen. Eind vorig jaar werd curator Philippe Schol uit Enschede neergeschoten.Van den Berg: ‘Er is sprake van een trend. Na de verschrikkelijke moord op advocaat Derk Wiersum is er meer dreiging ontstaan richting advocaten. Excessief geweld wordt daarbij niet geschuwd. En er zijn meer beschietingen geweest’.

Na moord op Derk Wiersum heeft de Orde een speciale noodtelefoon ingeschakeld, in samenwerking met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Dat nummer is 24/7 bereikbaar.

Alarmlijn

In ruim een jaar is deze alarmlijn honderden keren gebeld door advocaten die zich op een of andere manier bedreigd voelen. Bij vijftig telefoontjes draaide het om zeer ernstige bedreigingen van advocaten.

De Orde roept het kabinet daarom nu op om nog meer geld te investeren in de veiligheid van advocaten. En ook om simpele voorzieningen mogelijk te maken zoals het afschermen van persoonsgegevens, bijvoorbeeld de gegevens in het Kadaster.

Verder vindt de Orde het zorgelijk dat terwijl rechters en officieren van justitie bij grote liquidatiezaken zwaar beveiligd worden, advocaten aan hun lot worden overgelaten.

Minister Grapperhaus heeft geïrriteerd gereageerd op de kritiek van de Orde. Hij zegt overleg te hebben gehad en vindt dat de Orde zich rechtstreeks tot hem moet wenden.