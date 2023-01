‘Oud-Bandido president Keulen vlucht uit gevangenis’

Connect on Linked in

De voormalige president van de Bandidos in Keulen heeft zich onttrokken uit de open gevangenis in Euskirchen (Noordrijn-Westfalen). De 35-jarige Aykut Ö. zat sinds november 2021 vast wegens het overtreden van de wapenwet. Tegen Bild heeft het ministerie van Justitie van deelstaat Noordrijn-Westfalen gezegd dat Ö. sinds 16 januari spoorloos is.

Keulen

Ö. speelde een belangrijke rol in de conflicten die er speelden tussen de Hells Angels en de Bandidos in Keulen en andere steden in de deelstaat. Hij was gepakt met een vuurwapen tijdens een schietpartij tussen Hells Angels en Bandidos.

Vóór zijn verblijf in de open gevangenis van Euskirchen zat Ö. in de gesloten gevangenis in Remscheid, en in Rheinbach. In juni zou hij geheel op vrije voeten komen.

Confrontaties

In 2019 werd het Keulse chapter van de Bandidos waar Ö. president was uit eigen beweging ontbonden, om de druk in het conflict met de Hells Angels ‘van de ketel te halen’.

Motorclubs Hells Angels en Bandidos voerden een jarenlange gewelddadige strijd om het zeggenschap in de grotere steden in Noordrijn-Westfalen. Er waren sinds 2017 massale publieke confrontaties waarbij in meer dan tien gevallen geschoten is. De laatste jaren was het relatief rustig.