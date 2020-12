Oud-eigenaar beschoten restaurant bekende politie

Connect on Linked in

In het verleden was het dit weekend beschoten Italiaanse restaurant Cinema Paradiso in Amsterdam eigendom van een bekende van de politie. Volgens Het Parool was deze Gordon F. op 29 oktober 2018 op papier welgeteld één dag zijn eigendom. De krant heeft bronnen die zeggen dat hij er langer bij betrokken is geweest.

Gordon F. schoot in 2001 zijn drugsdealer dood in Amsterdam, waarna hij zeven jaar cel kreeg.

Volgens Het Parool was hij later een bekende van de in 2014 geliquideerde cocaïnehandelaar Samir “Scarface” Bouyakhrichan. F. zou voor hem vastgoed op zijn naam hebben genomen. Na de moord op Bouyakhrichan in 2014 werd F. door de politie gewaarschuwd voor een liquidatie. Een jaar later werden twee mannen betrapt die een peilbaken onder zijn auto hadden geprobeerd te plakken (ze werden vrijgesproken van voorbereiding van een liquidatie).

De op 12 december 2019 in Amstelveen doodgeschoten Rachid Kotar was ook een bekende van Gordon F.. Kotar was een vertrouweling van Scarface.

F.’s advocaat Gerald Roethof heeft aan Het Parool laten weten dat F. ‘reeds 1,5 jaar niet meer betrokken is bij Cinema Paradiso’.