‘Oud-eigenaar Yab Yum overleden’ (VIDEO)

Theo Heuft, de oud-eigenaar van bordeel Yab Yum aan het Singel in Amsterdam, is in zijn slaap overleden, zo meldt Het Parool. Heuft is 89 jaar geworden.

Hippiecafé

Voordat Amsterdammer Heuft succesvol werd met de Yab Yum raakte hij herhaaldelijk aan lager wal door een gokverslaving, hoewel hij soms ook goed verdiende zoals in de jaren zestig met een hippiecafé aan de Sophialaan in Amsterdam-Oud-Zuid.

In het pand van Yab Yum was eind jaren zeventig eerst een illegaal gokhuis gevestigd. Heuft verbouwde het 17de-eeuws grachtenpand aan Singel 295 tot een spraakmakend luxebordeel.

Zakenlieden en criminelen van het zwaarste soort waren er kind aan huis, zoals Klaas Bruinsma en zijn kompaan Sam Klepper.

Last

Heuft had last van de criminelen die de zaak soms vernielden of Heuft en zijn gasten bedreigden of met vuurwapens in muren en plafond schoten. In 1996 schoot iemand portier Bert Bons voor de deur van Yab Yum dood. Ondanks verdenkingen is er nooit iemand in dat onderzoek voor de rechter gebracht.

Stoeltie

Het Openbaar Ministerie gaat er in een tot dit jaar slepende rechtszaak tegen een latere eigenaar van uit dat Sam Klepper en John Mieremet Heuft hebben afgeperst en hem hebben gedwongen de zaak in april 1999 voor te weinig geld te hebben verkocht. Heuft heeft hierover in een KRO-documentaire opening van zaken gegeven.

Hennie Vittali werd de eigenaar

Oud-Hells Angel Harry Stoeltie heeft verklaard dat Vittali meewerkte aan een schijnconstructie waarmee hij buiten het zicht werd gehouden, terwijl Stoeltie in feite mede-eigenaar was van Yab Yum. Stoeltie zegt indertijd na bemiddeling van Willem Holleeder en toenmalig Hells Angel-president Willem van Boxtel een afspraak te hebben gemaakt met Sam Klepper. De zaak was getaxeerd op zo’n 10 miljoen gulden. Klepper zou vervolgens door Stoeltie zijn afbetaald.

Verbeurd

In 2009 ging Yab Yum definitief dicht omdat de gemeente vergunningen introk, en later daarover beroepsprocedures won.

Het gerechtshof veroordeelde Vittali eerder dit jaar voor witwassen en verklaarde alle bezittingen rond Yab Yum verbeurd.

Theo Heuft had zich nadat Vittali aantrad allang samen met zijn vrouw teruggetrokken in Frankrijk, om daar in de Bourgognestreek chambres d’hôtes uit te baten. Volgens Het Parool is hij in zijn slaap gestorven.