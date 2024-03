Amsterdams gerechtshof maakt definitief einde aan oud-seksclub Yab Yum

Connect on Linked in

Hennie Vittali (77) is maandag door het Amsterdamse gerechtshof veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf voor het witwassen van (de rechten op) het voormalige luxebordeel Yab Yum. Het hof heeft ook het bedrijf met alle rechten op Yab Yum verbeurd verklaard. Vittali was daarvan enig aandeelhouder.

Vrijspraak

In 2020 kwam de rechtbank in de zaak nog tot een vrijspraak omdat de rechtbank geen bewijs zag dat de eerdere eigenaar Theo Heuft Yab Yum had overgedragen als gevolg van afpersing of bedreiging door de criminelen Sam Klepper en John Mieremet.

Schijnconstructie

Onder meer oud-Hells Angel Harry Stoeltie verklaarde tijdens het hoger beroep dat Vittali meewerkte aan een schijnconstructie waarmee hij buiten het zicht werd gehouden, terwijl hij in feite mede-eigenaar was van Yab Yum. Stoeltie. Hij zegt indertijd na bemiddeling van Willem Holleeder en toenmalig Hells Angel-president Willem van Boxtel een afspraak te hebben gemaakt met Sam Klepper. De zaak was getaxeerd op zo’n 10 miljoen gulden. Klepper zou vervolgens door Stoeltie zijn afbetaald

Er loopt ook nog een civiele procedure van Stoeltie tegen Vittali omdat hij zijn aandeel in Yab Yum terug wil krijgen.

Het hof ziet die verklaring als een belangrijk element in het bewijs dat met de seksclub crimineel geld is witgewassen.

Witwassen

Vanwege zijn persoonlijke omstandigheden en de ouderdom van de zaak, die begon in 2011, krijgt Vittali een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden. Dit houdt in dat de straf niet wordt uitgevoerd als V. gedurende twee jaar geen nieuwe strafbare feiten pleegt.

Behalve voor het witwassen van Yab Yum is hij ook veroordeeld voor het witwassen van ruim 1,3 miljoen (toen nog) gulden. Hij ging in de jaren tachtig drie valse leningsovereenkomsten aan om te verhullen dat dit bedrag uit een misdrijf afkomstig was, aldus het hof. Door de zogenaamde lening in de boekhouding op te nemen heeft hij tussen augustus 2004 en augustus 2016 verhuld waar het geld werkelijk vandaan kwam.

