‘Oud-voetballer doodgeschoten na ruzie om meisje’

Voetballer Jergé Hoefdraad (35) is in de nacht van 1 augustus doodgeschoten na een ruzie om een meisje, zo bleek volgens Het Parool tijdens een pro forma-zitting in de zaak tegen de verdachte Robin R.. Hoefdraad was met vrienden naar een illegaal Kaboela-feest in een bedrijfspand aan de Stekkenbergweg in Amsterdam-Zuidoost. Op zulke feesten wordt vaak wild gedanst op Surinaamse muziek.

Ruzie

Er ontstond ruzie toen een feestganger tegen een vrouw uit de groep van Hoefdraad aan begon te dansen. Er ontstond een opstootje dat werd gesust maar daarna weer oplaaide. Volgens het Openbaar Ministerie is zeker dat Robin R. op de vechtende groep afstapte met een pistool en begon te schieten. Verschillende getuigen hebben dat verklaard.

Hoefdraad was niet één van de kemphanen maar probeerde juist de zaak te sussen. Een van de kogels raakte hem in zijn hoofd en hij overleed later in een ziekenhuis. Robin R. vluchtte weg en werd in België aangehouden.

Risico genomen

Robin R. heeft inmiddels bekend dat hij geschoten heeft. Hij kende het slachtoffer omdat ze ooit samen voetbalden. Hij zei nooit de intentie te hebben gehad iemand te verwonden of te doden.

Zijn advocaat zegt dat het om een ongeluk ging en dat het wapen afging terwijl iemand R. achterover trok. Hij had het wapen wel in zijn hand maar dat was omdat het uit zijn zak dreigde te vallen. Iemand had het wapen aan R. in bewaring gegeven, aldus de advocaat.

De officier van justitie gaat er niet van uit dat er gericht op Hoefdraad is geschoten. Maar de officier vindt wel dat R. door te schieten bewust het risico nam dat er doden of gewonden zouden vallen. Als dat zo is dan kan er sprake zijn geweest van doodslag.

Er moeten nog belangrijke getuigen worden gehoord in de zaak, die in januari wordt voortgezet.