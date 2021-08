Ex-profvoetballer Hoefdraad overleden, verdachte (34) in België opgepakt

Connect on Linked in

Ex-profvoetballer Jergé Hoefdraad (35), die zondagochtend werd neergeschoten bij een feest in een bedrijfspand in Amsterdam-Zuidoost, is dinsdagochtend in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. De politie heeft maandagavond een 34-jarige verdachte aangehouden in een Belgisch plaatsje vlakbij de grens met Nederland.

België

Mede dankzij getuigenverklaringen en een goed signalement kreeg het rechercheteam zicht op een verdachte richting België. Met hulp van de Belgische politie en justitie werd de identiteit en de verblijfplaats van de verdachte bekend. De 34-jarige man is door Belgische agenten in een plaatsje vlakbij de grens met Nederland aangehouden. Hij zit vast in België in afwachting van zijn overlevering aan het parket Amsterdam.

Ruzie

Jergé Hoefdraad raakte iets voor 06.00 zwaargewond toen hij tijdens een muziekfeest werd beschoten in een pand aan de Stekkenbergweg. Hij zou naar verluidt een ruzie hebben willen sussen. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Maandagmiddag meldde de politie dat Hoefdraad was overleden, maar dat bericht werd ’s avonds gerectificeerd met excuses aan de familieleden omdat de voetballer nog voor zijn leven vocht.

Dinsdagochtend bezweek de voormalig speler van Ajax (jeugd), RKC Waalwijk, Almere City, Telstar en Cambuur alsnog aan zijn verwondingen.