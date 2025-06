18 juni 2025

Oud-werknemer Feyenoord ontsnapt aan levenslang voor moord (UPDATE)

In België is de 54-jarige Nederlander Michel Zwik door een jury veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 jaar voor de moord op Raouf Ben Alita (41), in 2019. De jury acht hem schuldig aan het opdracht geven voor een brute moord, die volgens justitie werd uitgevoerd door Nederlandse huurmoordenaars. Zwik ontkomt in dit nieuwe proces aan een eerder opgelegde levenslange straf. Het Openbaar Ministerie had vooraf dezelfde straf geëist.